ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي
2026-04-24 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
53 شوهد
السومرية
نيوز- تكنولوجيا
أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لتطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام"، عن أداة جديدة تمنح الآباء صلاحية الإطلاع على مواضيع محادثات أطفالهم مع
روبوتات
الدردشة الذكية التابعة لها.
وكان الآباء يتلقون بالفعل تنبيهات عندما يتحدث أبناؤهم عن مواضيع خطيرة مثل الانتحار أو إيذاء النفس، لكن الأداة الجديدة ستقدم نظرة أشمل وأكثر تفصيلا عن تلك المحادثات.
وبدأت هذه الخدمة في 23 نيسان، حيث سيتمكن الآباء الذين يستخدمون أدوات الإشراف على "
فيسبوك
" و"مسنجر" و"إنستغرام" من الدخول إلى علامة تبويب جديدة باسم Insights (رؤى)، تحتوي على خيار بعنوان "تفاعلاتهم مع
الذكاء الاصطناعي
".
ويعرض هذا الخيار قائمة بالمواضيع التي ناقشها أبناؤهم مع
روبوتات
"ميتا" خلال الأيام السبعة الماضية.
وتتضمن المواضيع فئات رئيسية واسعة مثل المدرسة، والسفر، والكتابة، والترفيه، ونمط الحياة، والصحة والعافية، بالإضافة إلى مواضيع فرعية تحت كل فئة. فعلى سبيل المثال، تشمل المواضيع الفرعية للعافية:
الصحة
النفسية والجسدية، بينما يضم نمط الحياة مواضيع كالأزياء والطعام.
لكن الاستفادة من هذه الخاصية تستلزم أن يكون الأبناء يستخدمون حسابات "المراهقين" (Teen accounts) المتوفرة على منصات "ميتا"، حسب ما ذكرته مجلة PC Mag. وستكون الأداة متاحة في البداية للآباء في
الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل، على أن تطلق نسخة عالمية منها خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي إطلاق هذه الأداة بعد فترة قصيرة من إدانة "ميتا" في دعوى قضائية أمرت بموجبها بدفع 375 مليون دولار، بسبب فشلها في منع استغلال الأطفال على تطبيقاتها.
ولتعزيز سلامة المراهقين، أعلنت "ميتا" أيضا عن تشكيل "مجلس خبراء العافية بالذكاء الاصطناعي"، وهو مجموعة من المختصين ستقدم ملاحظات مستمرة حول تجارب الذكاء الاصطناعي للمراهقين، لضمان أنها تظل آمنة ومناسبة لأعمارهم. ومن المتوقع أن يعقد موظفو "ميتا" العاملون في مشاريع الذكاء الاصطناعي اجتماعات دورية مع المجلس لمناقشة تحديثات الميزات والاستماع إلى الآراء حول المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية سلامة الأطفال على
وسائل التواصل الاجتماعي
باتت بارزة في الأشهر الأخيرة. ففي مارس الماضي، قضت محكمة في
كاليفورنيا
بتعويض امرأة بـ6 ملايين دولار بعد أن أثبتت أن تطبيقي "ميتا" و"غوغل" (يوتيوب) تسببا في إصابتها بالاكتئاب والقلق، مدعية أن منتجاتهما صممت لتكون مسببة للإدمان وأبقتها أسيرة لها منذ طفولتها. ويمثل هذا الحكم المرة الأولى التي تدان فيها شركات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير منتجاتها الضار على الأفراد، وخاصة الأطفال والمراهقين، حيث قررت هيئة المحلفين أن هذه التطبيقات لم تتضمن تدابير مناسبة لحماية المستخدمين الأصغر سنا.
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
