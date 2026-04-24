ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لتطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام"، عن أداة جديدة تمنح الآباء صلاحية الإطلاع على مواضيع محادثات أطفالهم مع الدردشة الذكية التابعة لها.

وكان الآباء يتلقون بالفعل تنبيهات عندما يتحدث أبناؤهم عن مواضيع خطيرة مثل الانتحار أو إيذاء النفس، لكن الأداة الجديدة ستقدم نظرة أشمل وأكثر تفصيلا عن تلك المحادثات.

وبدأت هذه الخدمة في 23 نيسان، حيث سيتمكن الآباء الذين يستخدمون أدوات الإشراف على " " و"مسنجر" و"إنستغرام" من الدخول إلى علامة تبويب جديدة باسم Insights (رؤى)، تحتوي على خيار بعنوان "تفاعلاتهم مع ".

ويعرض هذا الخيار قائمة بالمواضيع التي ناقشها أبناؤهم مع "ميتا" خلال الأيام السبعة الماضية.

وتتضمن المواضيع فئات رئيسية واسعة مثل المدرسة، والسفر، والكتابة، والترفيه، ونمط الحياة، والصحة والعافية، بالإضافة إلى مواضيع فرعية تحت كل فئة. فعلى سبيل المثال، تشمل المواضيع الفرعية للعافية: النفسية والجسدية، بينما يضم نمط الحياة مواضيع كالأزياء والطعام.

لكن الاستفادة من هذه الخاصية تستلزم أن يكون الأبناء يستخدمون حسابات "المراهقين" (Teen accounts) المتوفرة على منصات "ميتا"، حسب ما ذكرته مجلة PC Mag. وستكون الأداة متاحة في البداية للآباء في والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل، على أن تطلق نسخة عالمية منها خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي إطلاق هذه الأداة بعد فترة قصيرة من إدانة "ميتا" في دعوى قضائية أمرت بموجبها بدفع 375 مليون دولار، بسبب فشلها في منع استغلال الأطفال على تطبيقاتها.

ولتعزيز سلامة المراهقين، أعلنت "ميتا" أيضا عن تشكيل "مجلس خبراء العافية بالذكاء الاصطناعي"، وهو مجموعة من المختصين ستقدم ملاحظات مستمرة حول تجارب الذكاء الاصطناعي للمراهقين، لضمان أنها تظل آمنة ومناسبة لأعمارهم. ومن المتوقع أن يعقد موظفو "ميتا" العاملون في مشاريع الذكاء الاصطناعي اجتماعات دورية مع المجلس لمناقشة تحديثات الميزات والاستماع إلى الآراء حول المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية سلامة الأطفال على باتت بارزة في الأشهر الأخيرة. ففي مارس الماضي، قضت محكمة في بتعويض امرأة بـ6 ملايين دولار بعد أن أثبتت أن تطبيقي "ميتا" و"غوغل" (يوتيوب) تسببا في إصابتها بالاكتئاب والقلق، مدعية أن منتجاتهما صممت لتكون مسببة للإدمان وأبقتها أسيرة لها منذ طفولتها. ويمثل هذا الحكم المرة الأولى التي تدان فيها شركات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير منتجاتها الضار على الأفراد، وخاصة الأطفال والمراهقين، حيث قررت هيئة المحلفين أن هذه التطبيقات لم تتضمن تدابير مناسبة لحماية المستخدمين الأصغر سنا.