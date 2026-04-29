ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي



الأداة تمنح الآباء نظرة أوسع

على مواضيع محادثات أطفالهم مع روبوتات الدردشة

وليس فقط تنبيهات المخاطر





كيف كانت سابقًا؟

تنبيهات عند الحديث عن:

الانـ تـ حار

إيذاء النفس

الآن: معلومات أكثر تفصيلًا وشمولية





كيف تعمل؟

بدأت الخدمة في 23 نيسان

ضمن تطبيقات:



فيسبوك

مسنجر

إنستغرام







ماذا يرى الأهل؟

قائمة بمواضيع النقاش خلال آخر 7 أيام

مثل:



المدرسة

السفر

الترفيه

الصحة والعافية



مع تفاصيل فرعية لكل فئة





شرط الاستخدام

يجب أن يكون الطفل يستخدم

حسابات المراهقين (Teen Accounts)





أين تتوفر؟



الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

أستراليا

كندا

البرازيل



