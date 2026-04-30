هل تفضح نفسك دون أن تدري؟ أهم نصائح الأمان عند الدردشة مع الذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562771-639131372077148745.jpg
هل تفضح نفسك دون أن تدري؟ أهم نصائح الأمان عند الدردشة مع الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
2026-04-30 | 06:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
141 شوهد
صحيح أن
روبوتات
الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي ثورة تقنية غير مسبوقة في العصر الحالي، وأصبحت رفيقا يوميا يساعد في العمل، والتعلم، وحتى الترفيه والتسويق والتجارة.
ومع ذلك، فإن هذا التفاعل المستمر يفتح أبوابا واسعة لمخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وأمن المعلومات الشخصية، مما يفرض علينا ضرورة فهم طبيعة هذه الأدوات والحدود التي يجب ألا نتجاوزها عند مشاركة تفاصيل حياتنا، تجنبا لمخاطر قد لا تظهر آثارها إلا في المستقبل البعيد.
فالباحثون يعملون حاليا على فهم تداعيات تزويد
الذكاء الاصطناعي
ببيانات خاصة في ظل غياب السيطرة الكاملة على مسار تلك المعلومات.
إليك أفضل النصائح لتوخي الحذر عند التحدث مع برامج الذكاء الاصطناعي وفق موقع ZDNET للتكنولوجيا والعلوم:
مخاطر الحفظ والمراقبة
تقوم النماذج اللغوية بحفظ البيانات لاستخدامها في التنبؤ والتعلم، وقد تظهر هذه المعلومات نصيا في نتائج مستخدمين آخرين نتيجة ثغرات تقنية.
كما يخشى الخبراء من استخدام هذه البيانات في الرقابة الجماعية أو بناء ملفات تعريفية دقيقة للأفراد، مثل تصنيف الشخص بأنه يعاني من مشكلات صحية، مما قد يؤثر على قرارات تتعلق بالصحة مستقبلا وتأمينه الصحي.
إعدادات الخصوصية المتساهلة
غالبا ما تكون إعدادات المنصات معقدة أو غير مفعلة تلقائيا، وتوفر بعض الأدوات محادثات مؤقتة لا تحفظ في السجل، لكن المستخدمين غالبا ما ينسون تفعيلها.
واستخدام حسابات العمل ينهي تماما أي توقع للخصوصية، حيث يمكن لجهات العمل في كثير من الأحيان الوصول إلى سجل المحادثات الذي قد يتضمن تفاصيل شخصية أو عاطفية.
السياق العاطفي
تختلف الدردشة عن محركات البحث التقليدية؛ فهي ليست مجرد سؤال وجواب، بل هي فضفضة تكشف حالتك النفسية.
فالنصوص الطويلة التي تسرد فيها مخاوفك وأفكارك تمنح الشركات صورة كاملة عن شخصيتك وتوجهاتك، مما يسهل تحليل وضعك العاطفي بدقة تفوق بكثير مجرد عمليات البحث العادية.
احتمالية مراجعة البشر للمحادثات
رغم أنك تتحدث مع آلة، إلا أن العنصر البشري حاضر في الخلفية، إذ تستخدم الشركات مدربين بشريين لمراجعة المحادثات وتصحيح استجابات الذكاء الاصطناعي عبر التعلم المعزز.
وإذا قمت بالإبلاغ عن إجابة أو تقييمها، فمن المحتمل جدا أن يقرأ موظف في مكان ما من العالم نص محادثتك لغرض تحسين جودة النموذج.
غياب التشريعات والقوانين الناظمة
تفتقر صناعة الذكاء الاصطناعي حتى الآن إلى تشريعات اتحادية أو دولية صارمة تُلزم الشركات بطريقة محددة لتخزين وحماية البيانات الحساسة.
وهذا الفراغ القانوني يعني أن حماية خصوصيتك تعتمد بشكل أساسي على سياسات الشركة المطورة للروبوت، والتي قد تتغير في أي وقت، مما يجعلك عرضة للمخاطر في حال تسرب البيانات.
يتطلب التعامل مع الذكاء الاصطناعي وعيا تاما بأن كل كلمة تكتب فقد تخزن للأبد. لذا، اجعل محادثاتك مهنية، وراجع إعدادات الخصوصية باستمرار، وتذكر دائما أن الحذر الرقمي هو خط الدفاع الأول عن خصوصيتك.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
الأمان
الدردشة مع الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
AI
السومرية
تكنولوجيا
روبوتات
الصحة
زويد
التش
اصيل
مالي
ميا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.