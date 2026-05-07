زين العراق وبالشراكة مع شركة الجيل التالي تطلق منصة “زين مارت” لتقديم تجربة تسوق إلكتروني متكاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق

أعلنت وبالشراكة مع شركة الجيل التالي عن إطلاق منصة "زين مارت" للتسوق الإلكتروني، في خطوة جديدة ضمن رؤيتها لتوسيع منظومتها الرقمية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز أسلوب الحياة الرقمية في .وتُعد "زين مارت" منصة تسوق إلكتروني متكاملة، تهدف إلى تقديم تجربة رقمية حديثة وسلسة، تُمكّن المستخدمين من تصفح وشراء مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية من أبرز العلامات التجارية العالمية الموثوقة، وذلك عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني.وتوفر المنصة تجربة تسوق سهلة وآمنة، مدعومة بمزايا تنافسية تشمل خيارات دفع مرنة، مثل الشراء الآن والدفع لاحقاً، إلى جانب عروض مستمرة وخصومات حصرية، وخدمة توصيل سريعة وموثوقة، بما يعزز ثقة المستخدمين ويمنحهم تجربة تسوق متكاملة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق، إيمري غوركان:"يأتي إطلاق "زين مارت" وبالشراكة مع شركة الجيل التالي ضمن التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي في العراق. ومن خلال هذه المنصة، نعمل على تقديم منظومة رقمية متكاملة تضع احتياجات المستخدم العراقي في صميم أولوياتها، بما يوفّر تجربة رقمية متقدمة تتماشى مع تطلعاته."ويُشكّل إطلاق "زين مارت" خطوة استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية، ويؤكد توجه زين العراق نحو توسيع نطاق خدماتها بما يتجاوز الخدمات التقليدية، عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم التحول الرقمي في العراق.