زين تقود عصراً جديداً من الترفيه الرقمي في العراق عبر شراكة استراتيجية مع منصة 1001
تكنولوجيا
2026-05-11 | 06:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
أعلنت
زين العراق
، الشركة الرائدة في تقديم
خدمات الاتصالات
والبيانات المتنقلة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع 1001، الخدمة الرائدة بمجال بث المحتوى الرقمي في
العراق
. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن مشتركو زين من الوصول إلى محتوى ترفيهي ورياضي مميز عبر منصة 1001 عند الاشتراك بالباقات المتنوعة المؤهلة.
وتعزز هذه الشراكة القيمة المقدّمة من
زين العراق
لمشتركيها من خلال إضافة محتوى ترفيهي رقمي عالي الجودة ضمن عروضها الأساسية، ودعم استهلاك المحتوى القانوني المرخّص، بما يسهم في تقديم تجربة أفضل للمشتركين لا سيما بين فئة الشباب.
وبموجب الشراكة، يحصل مشتركو زين المشتركين بباقات بقيمة 25,000 دينار عراقي أو أكثر على باقة "فدشييي" من 1001 لإتاحة الوصول السلس إلى مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي والرياضي دون أي تكلفة إضافية.
وذكر الرئيس التنفيذي لزين
العراق
ايمري غوركان "تجسد هذه الشراكة مع منصة 1001 استراتيجيتنا في تقديم تجارب رقمية متكاملة تثري حياة مشتركينا ولا سيما لفئة الشباب وتمنحهم قيمة حقيقية تتجاوز الاتصال التقليدي من خلال توفير محتوى محلي وعالمي قانوني عالي الجودة ضمن باقاتنا، نواصل تعزيز تجربة المشتركين ما يعزز ريادة زين في الابتكار الرقمي في العراق."
من جهته قال المدير التنفيذي لمنصة 1001 محسن خير الدين غارسيا "نحن سعداء بالتعاون مع زين العراق لإطلاق مرحلة جديدة في عالم الترفيه. فمن خلال الجمع بين بنية اتصالات قوية ومحتوى مميز، نتيح لمشتركي زين بوابة مباشرة إلى أكبر مكتبة بث محتوى قانوني ومميز في المنطقة"
ويشمل المحتوى المتوفر ضمن اشتراكات 1001 مكتبة واسعة ومتنوعة تلائم جميع الاهتمامات، بدءاً من أعمال 1001 وقناة الشرقية الأصلية التي تقدم محتوى عراقي حصري، مروراً بباقة La Liga Pass التي تتيح مشاهدة جميع مباريات
الدوري الإسباني
البالغ عددها 380 مباراة، بالإضافة إلى برنامج لاليغا استوديو العراق.
كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بمحتوى عالمي من منصة OSN+ بما في ذلك أعمال HBO وWarner Bros وStarzPlay وStarzPlay Sports التي تغطي
الدوري الإيطالي
(Serie A) وبطولات (UFC) وغيرها، إلى جانب باقة قنوات
روتانا
والأفلام العربية، ومكتبة Wide.net الغنية بالدراما والأفلام المصرية والخليجية والعربية عموماً. كما تتوفر مكتبة مخصصة للأطفال تضم رسوم متحركة مدبلجة باللهجة العراقية، وقنوات Moonbug، والدراما الكورية، وغيرها الكثير.
وتتوفر باقة "فدشييي" للمشتركين المؤهلين التسجيل بسهولة عبر تطبيق أو موقع 1001 باستخدام أرقام زين، والاستفادة من المحتوى طوال مدة الاشتراك في الباقة المؤهلة.
زين العراق وبالشراكة مع شركة الجيل التالي تطلق منصة "زين مارت" لتقديم تجربة تسوق إلكتروني متكاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق
09:21 | 2026-05-07
آسياسيل ومنصة 1001 تسرّعان وتيرة التحول الرقمي في العراق من خلال الابتكارات البث الرقمي المدعومة بقطاع الاتصالات
10:48 | 2026-05-11
الإعلام والاتصالات: المحتوى الرقمي خاضع لقواعد البث الإعلامي ونتابع المنشورات عبر المنصات
04:47 | 2026-03-28
إل جي تُمهّد الطريق لمستقبل الترفيه المنزلي
02:24 | 2026-03-18
