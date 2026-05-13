إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشيد بوساطة باكستان ويرفض استبدالها بوسيط آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026

تكنولوجيا

2026-05-13 | 05:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026
86 شوهد

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن إيرادات موحدة بلغت 23.73 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 1.67 تريليون وون كوري للربع الأول من عام 2026.

حققت الشركة أعلى إيرادات لها في الربع الأول من العام في تاريخها، مسجلةً زيادة قدرها% 4.3 على أساس سنوي. كما حققت إل جي ثالث أعلى ربح تشغيلي لها في الربع الأول، بزيادة قدرها %32.9 على أساس سنوي.

ساهمت أعمال الشركة الأساسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز، في تحقيق نتائج قوية، محققةً ريادةً في السوق المتميزة وأداءً عامًا قويًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وحافظ قطاع حلول المركبات التابع لشركة إل جي، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية توسع الشركة في مجال الأعمال بين الشركات، على نمو مستقر خلال الربع الأول. وفي إنجازٍ هام، تجاوزت إيرادات قطاعي حلول المركبات والأجهزة المنزلية مجتمعين لشركة إل جي 10 تريليونات وون كوري للمرة الأولى.

استمر النمو النوعي القائم على الربحية في قطاعات الأعمال بين الشركات (B2B) ومنصاتها وخدماتها المباشرة (D2X). ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بين الشركات في الربع الأول بنسبة %1 على أساس سنوي، و%19 على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 6.5 تريليون وون كوري، ما يمثل %36 من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت إيرادات أعمال الاشتراكات، التي تشمل المنتجات والخدمات، إلى 640 مليار وون كوري، بزيادة قدرها %15 على أساس سنوي و%8 على أساس ربع سنوي.

نتائج وتوقعات الربع الأول من عام 2026 حسب الشركة

شركة LG Home Appliance Solution (HS)

أعلنت شركة إل جي للأجهزة المنزلية عن إيرادات بلغت 6.94 تريليون وون كوري، وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، وأرباح تشغيلية قدرها 570 مليار وون كوري. وقد تحقق هذا النمو بفضل استراتيجية ناجحة ذات مسارين تستهدف كلاً من شرائح السوق المتميزة والأسواق الجماهيرية، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات الاشتراك والتجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، حافظ قطاع الأجهزة المنزلية في إل جي على هامش ربح تشغيلي بنسبة %8.2.

وبالنظر إلى الربع الثاني، تخطط إل جي لتعزيز نمو المبيعات من خلال تنويع منتجاتها واستهداف الأسواق الرئيسية في دول الجنوب. كما ستركز على ضمان الربحية عبر تحسين سلسلة التوريد وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة. وستواصل الشركة أيضاً دعم محركات النمو المستقبلية، بما في ذلك أعمالها في مجال الروبوتات المنزلية ومكوناتها.

شركة LG Media Entertainment Solution (MS)

حققت شركة MS إيرادات بلغت 5.17 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية قدرها 372 مليار وون كوري. وقد تحسنت الربحية بشكل ملحوظ على أساس سنوي، كما عادت إلى الربحية مقارنةً بالربع السابق. ويعود هذا الأداء القوي إلى مبيعات المنتجات المتميزة، ونمو أعمال منصة webOS، والجهود المستمرة لتحسين كفاءة تكاليف التسويق وخفض التكاليف الثابتة.

في الربع الثاني، ستولي إل جي الأولوية للربحية وستستجيب بشكل استباقي لطلب السوق الناجم عن الأحداث الرياضية العالمية الكبرى. كما ستواصل توسيع شراكاتها والاستثمار في المحتوى لتسريع نمو أعمال منصة webOS.


شركة LG Vehicle Solution (VS)

سجلت VS إيرادات بلغت 11.14 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية بلغت 559 مليار وون كوري، محققةً بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في كلا المؤشرين. وقد دعم هذا الأداء القوي تحويل الطلبات المتراكمة إلى منتجات عالية الجودة.
حققت شركة VS أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية ربع سنوية في تاريخها، حيث بلغت 3.64 تريليون وون كوري و212 مليار وون كوري على التوالي. ويعود نمو الإيرادات إلى التوجه نحو حلول المعلومات والترفيه المتميزة داخل المركبات، وتوسع استخدامها في مجموعة أوسع من طرازات السيارات، لا سيما بين شركات صناعة السيارات الأوروبية. وتجاوز هامش الربح التشغيلي %6 لأول مرة. وبفضل النمو المستقر الناتج عن تراكم الطلبات القوي، يرسخ هذا الإنجاز المتميز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) وركيزة أساسية في محفظة أعمال إل جي الأوسع.

شركة LG Eco Solution (ES)

حققت شركة ES إيرادات بلغت 2.82 تريليون وون كوري وأرباحًا تشغيلية قدرها 249 مليار وون كوري. وقد انخفضت الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي نتيجة لتراجع ثقة المستهلكين المحليين بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين.

وتخطط شركة إل جي لتوسيع نطاق أعمالها غير المتعلقة بالأجهزة، مثل التركيب والصيانة، مع تعزيز مبيعات منتجاتها المخصصة لمناطق محددة، بما في ذلك أنظمة التكييف الموحدة في أمريكا الشمالية وحلول المضخات الحرارية في أوروبا. كما تركز الشركة على تأمين فرص النمو المستقبلية في سوق حلول تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز تشكيلة حلول التبريد الهوائي لديها بتقنيات التبريد السائل من الجيل التالي.

*تم استبعاد الإيرادات من أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء.



حول شركة "إل جي الكترونيكس"
تُعد إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول تكييف الهواء، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة www.LGnewsroom.com للاطلاع على آخر الأخبار.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
Play
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
Play
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Play
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
Play
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Play
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
Play
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
Play
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
Play
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
Play
منطقة باب المعظم بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-13
عشرين
Play
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
Play
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Play
١٢ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-12
Live Talk
Play
Live Talk
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
Play
من بغداد إلى طوكيو… سيف رعد يتوّج أسرع رجل في العالم - Live Talk م٢ - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-12
استديو Noon
Play
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
Play
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
العراق في دقيقة 11-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
Play
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
Play
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07

اخترنا لك
“ChatGPT” في قلب قضية مأساوية... انتحار مراهق لبناني وتحرّكٌ قضائيٌّ عالمي!
08:05 | 2026-05-12
آسياسيل ومنصة 1001 تسرّعان وتيرة التحول الرقمي في العراق من خلال الابتكارات البث الرقمي المدعومة بقطاع الاتصالات
10:48 | 2026-05-11
زين تقود عصراً جديداً من الترفيه الرقمي في العراق عبر شراكة استراتيجية مع منصة 1001
06:01 | 2026-05-11
ميزات جديدة في "تليغرام"
02:41 | 2026-05-08
زين العراق وبالشراكة مع شركة الجيل التالي تطلق منصة “زين مارت” لتقديم تجربة تسوق إلكتروني متكاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق
09:21 | 2026-05-07
"التطهير العظيم" على إنستغرام.. ملايين المتابعين تتبخر من حسابات المشاهير
07:14 | 2026-05-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.