زين العراق تعزز شبكتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بولندا تعلن اعتراض طائرة روسية فوق بحر البلطيق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564016-639143622084036112.jpg
زين العراق تعزز شبكتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
2026-05-14 | 09:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
تحسين تجربة المشتركين عبر اتصال أكثر استقراراً وإنترنت أسرع بموثوقية عالية، ودفع مسار التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في
العراق
2026 – في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالتجربة الرقمية لمشتركيها، تواصل شركة
زين العراق
، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توسيع دمج تقنيات
الذكاء الاصطناعي
المتقدمة في عملياتها التشغيلية، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية. ومن خلال توظيف البيانات الذكية لتعزيز جودة الشبكة وتحسين أدائها في مختلف أنحاء البلاد، تواصل زين
العراق
تعزيز مساهمتها في دفع مسار التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في العراق، وترسّخ مكانتها كإحدى أوائل شركات الاتصالات في العراق التي تعتمد قدرات متقدمة لذكاء الشبكة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهذا المستوى.
يركّز هذا التوجّه بشكل أساسي على تعزيز استقرار الشبكة وسرعات الإنترنت وتحسين التغطية لجميع المشتركين، بما يدعم قدرات زين العراق المتقدمة والجاهزة للجيل الخامس .5Gوفي هذا السياق، أدخلت زين العراق تقنيات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للشركة التنبؤ بالطلب المتزايد على الشبكة واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على أعلى مستويات الأداء، حتى في
أوقات الذروة
، بما يوفر تجربة اتصال سلسة وموثوقة وعالية السرعة للأفراد والشركات.
وتعمل زين العراق على تسريع وتيرة تحولها نحو شبكة تعتمد على التشغيل الذاتي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عملياتها، بما يمكّن الشبكة من التنبؤ واتخاذ القرار والتنفيذ بشكل مستقل وبصورة آنية. ومن خلال توظيف تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، تعمل زين على تعزيز تجربة المشتركين، والتنبؤ باحتمالية انخفاض الجودة ومعالجتها قبل حدوثها، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. ويعزز هذا التطور مكانة زين في طليعة الابتكار الرقمي، من خلال تقديم شبكات أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على المعالجة الذاتية، بما يلبي المتطلبات المتزايدة والجاهزية لتقنيات الجيل الخامس وخدمات الأعمال والأنظمة الرقمية المتقدمة. ويشكّل هذا التحول جزءًا من استراتيجية زين العراق الأوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الشبكة والعمليات التشغيلية، بالتوازي مع تعزيز أمن البيانات وحوكمة التحليلات ضمن إطار الشركة الأوسع للأمن السيبراني.
وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق ايمري غوركان "في زين، لا يقتصر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتنبؤية في عملياتنا على مواكبة التطور التكنولوجي فحسب، بل يعكس التزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة لمشتركينا. ومن خلال ترسيخ الذكاء الاصطناعي في الشبكة، نعمل على بناء بيئة أكثر استقلالية تعتمد على التشغيل الذاتي، بما يعزز الأداء، ويرسّخ الموثوقية، ويُمكّننا من استباق احتياجات المشتركين. وتمكّننا هذه التحولات من ترسيخ مكانة زين في طليعة الابتكار الرقمي، ودعم الطموح والمتطلبات المتنامية للسوق العراقي."
وفي الوقت ذاته، اعتمدت الشركة نظاماً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يركّز على تحسين تجربة المشتركين، من خلال تحليل أنماط الاستخدام وفهم احتياجاتهم بشكل أدق، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقديم تجربة رقمية أكثر سلاسة وكفاءة للمشتركين في جميع أنحاء العراق.
وتؤكد زين العراق التزامها بمواصلة توسيع نشر هذه القدرات الذكية في مختلف مناطق البلاد خلال عام 2026. ومن خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في خدماتها وعمليات شبكتها اليومية، تعزز زين العراق مكانتها كمزوّد لإحدى أكثر شبكات الاتصالات الرقمية تطوراً وموثوقية في العراق.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
زين العراق وبالشراكة مع شركة الجيل التالي تطلق منصة “زين مارت” لتقديم تجربة تسوق إلكتروني متكاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق
09:21 | 2026-05-07
تحديث الاسطول العملياتي للدفاع المدني.. عجلات إطفاء عالمية بتقنيات رقمية تعزز جاهزية الطوارئ
08:12 | 2026-02-25
هل تفضح نفسك دون أن تدري؟ أهم نصائح الأمان عند الدردشة مع الذكاء الاصطناعي
06:06 | 2026-04-30
ميزة جديدة من ميتا لمراقبة محادثات الأطفال مع الذكاء الاصطناعي
04:59 | 2026-04-29
العراق
زين
الذكاء الاصطناعي
أوقات الذروة
زين العراق
التنف
استرا
تيجي
وائل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الجمعة تقلب الموازين في العراق
محليات
37.6%
02:17 | 2026-05-13
الجمعة تقلب الموازين في العراق
02:17 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
محليات
21.56%
08:40 | 2026-05-13
غداً.. افتتاح 3 مجسرات في بغداد
08:40 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.83%
03:59 | 2026-05-13
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2026-05-13
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
منوعات
20%
13:01 | 2026-05-13
"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
13:01 | 2026-05-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
Live Talk
تغيّر صناعة الموسيقى في عصر المنصات الرقمية - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-13
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
عشرين
الكابينة بين التعطيل والحسم الأخير - عشرين م٥ - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
استديو Noon
شخباركم؟ 12-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-12
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
صباحكم أحلى مع سلمى
فنون الرد 11-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
طل الصباح
زووم خرافات - آخر شي 11-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٩ الى ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-07
اخترنا لك
إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026
05:44 | 2026-05-13
“ChatGPT” في قلب قضية مأساوية... انتحار مراهق لبناني وتحرّكٌ قضائيٌّ عالمي!
08:05 | 2026-05-12
آسياسيل ومنصة 1001 تسرّعان وتيرة التحول الرقمي في العراق من خلال الابتكارات البث الرقمي المدعومة بقطاع الاتصالات
10:48 | 2026-05-11
زين تقود عصراً جديداً من الترفيه الرقمي في العراق عبر شراكة استراتيجية مع منصة 1001
06:01 | 2026-05-11
ميزات جديدة في "تليغرام"
02:41 | 2026-05-08
زين العراق وبالشراكة مع شركة الجيل التالي تطلق منصة “زين مارت” لتقديم تجربة تسوق إلكتروني متكاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في العراق
09:21 | 2026-05-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.