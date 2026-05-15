آسياسيل وباريس سان جيرمان تعلنان عن شراكة تاريخية الأولى من نوعها في العراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

آسياسيل وباريس سان جيرمان تعلنان عن شراكة تاريخية الأولى من نوعها في العراق

تكنولوجيا

2026-05-15 | 13:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
آسياسيل وباريس سان جيرمان تعلنان عن شراكة تاريخية الأولى من نوعها في العراق
250 شوهد

شركة الاتصالات الأولى في العراق/ مجموعة Ooredoo، تعقد شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم، في إنجاز يفتح صفحة جديدة للأعمال العراقية على المسرح الدولي.

أعلنت آسياسيل، شركة الاتصالات الرائدة في العراق، اليوم عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع نادي باريس سان جيرمان، أحد أكثر أندية كرة القدم شهرةً في العالم. وقد وُقّعت الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في ملعب «بارك دي برانس»، في أول شراكة من نوعها بين شركة عراقية ونادٍ رياضي عالمي بهذا الحجم.

وحضر المراسم في باريس الرئيس التنفيذي لآسياسيل، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo، والمدير التجاري لنادي باريس سان جيرمان.
ويأتي هذا الإعلان في لحظة فخر وطني، حيث تأهل المنتخب العراقي الوطني لرحلته إلى الساحة العالمية.

وبموجب الاتفاقية، ستكون آسياسيل الشريك الرسمي الذي سيُطوّر كلتا العلامتين في العراق.
 


وقال عامر الصنّاع، الرئيس التنفيذي لآسياسيل:" هذه الشراكة ليست مجرد رعاية، بل هي رسالة بأن الأعمال العراقية أصبحت حاضرة على المسرح العالمي. نحن فخورون بأن نكون أول شركة عراقية تكتب هذه الصفحة، وأن نفعل ذلك بطريقة تحتفي بأبطال كرة القدم العراقيين إلى جانب نجوم العالم. آسياسيل آمنت دائماً بأن العراق يستحق الأفضل. واليوم، نحن نجلب الأفضل إلى العراق".

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo:" تعكس شراكة آسياسيل مع باريس سان جيرمان التفكير الجريء والريادي الذي نتبنّاه في عموم مجموعة Ooredoo. نحن فخورون بدعم آسياسيل وهي تفتح فصلاً جديداً للأعمال العراقية على المسرح العالمي، ونتطلع إلى التجارب التي ستقدّمها هذه الشراكة للمشتركين في عموم العراق".

وقال ريشارد هيزالكراف، المدير التجاري لباريس سان جيرمان:" باريس سان جيرمان نادٍ يتواصل مع جماهيره في كل قارة. الترحيب بآسياسيل كشريك يُعزّز حضورنا في واحد من أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، ونحن فخورون بأن نفعل ذلك في لحظة تاريخية لكرة القدم العراقية".

نبذة عن آسياسيل

آسياسيل هي شركة الاتصالات الرائدة في العراق وتمتلك أكبر قاعدة مشتركين في البلاد. مع أكثر من عقدين من العمل في 19 محافظة عراقية، تخدم آسياسيل أكثر من 20 مليون مشترك، وتقدم خدمات الاتصالات والبيانات والخدمات الرقمية التي تربط ملايين العراقيين يومياً.

نبذة عن مجموعة Ooredoo

مجموعة Ooredoo هي شركة اتصالات دولية رائدة تبني البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً في المنطقة — وتشمل شبكات الإنترنت اللاسلكي والألياف البصرية الرائدة، ومراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومنصات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكابلات البحرية، وأعمال المنصات مثل التكنولوجيا المالية. وتعمل المجموعة في تسعة أسواق عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتخدم Ooredoo ما يقارب 150 مليون مشترك، وتُمكّن التحوّل الرقمي على نطاق واسع. وكما في 31 ديسمبر 2025، حقّقت Ooredoo إيرادات سنوية بلغت 24.6 مليار ريال قطري. وأسهمها مدرجة في بورصة قطر وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

نبذة عن باريس سان جيرمان

تأسس نادي باريس سان جيرمان (PSG) عام 1970 وتُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عام 2025، وهو أنجح نادٍ رياضي في فرنسا وقوة رائدة على الساحة الأوروبية. ومنذ عام 2011، تحت ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI)، نما النادي ليصبح مؤسسة رياضية متعددة الأنشطة، متفوقًا في كرة القدم للرجال والسيدات، وكرة اليد، والجودو، والرياضات الإلكترونية. وفي عام 2022، استثمرت شركة أركتوس بارتنرز الأمريكية في النادي لدعم ستراتیجیة النادي للنمو طويل الأجل.

بقاعدة جماهيرية عالمية تتجاوز 500 مليون مشجع، ومتابعة مشتركة تزيد عن 235 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح باريس سان جيرمان رمزاً ثقافياً، يجمع بين الرياضة والأزياء والترفيه. وقد عززت شراكاته مع علامات تجارية عالمية مثل جوردان "Jordan" مكانته كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال أسلوب الحياة. في عام 2024، افتتح النادي حرم باريس سان جيرمان، وهو منشأة متطورة ترسي معايير جديدة لتطوير الرياضيين وأدائهم. وبصفته نادي الجيل الجديد، يمزج باريس سان جيرمان بين التميز الرياضي والتأثير الثقافي والأثر الاجتماعي لرسم ملامح مستقبل الرياضة والمجتمع.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-15
Play
العراق في دقيقة 15-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-15
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
Play
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
Play
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Play
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
Play
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-15
Play
العراق في دقيقة 15-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-15
Play
نشرة ١٥ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-15
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
Play
حكومة الزيدي ..منح الثقة الكاملة بحقائب منقوصة - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-14
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٦ الى ٢٢ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-14
Live Talk
Play
Live Talk
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
Play
شباب العراق يدخلون موسوعة غينيس من اوسع ابوابها - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
Play
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
Play
آدم وحواء 14-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
Play
الأبراج - الي لو الك؟ 14-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
Play
أنقذ سجى 13-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-13
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11
Play
اعرف واطلب 11-5-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-11

اخترنا لك
زين العراق تعزز شبكتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي
09:27 | 2026-05-14
إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026
05:44 | 2026-05-13
“ChatGPT” في قلب قضية مأساوية... انتحار مراهق لبناني وتحرّكٌ قضائيٌّ عالمي!
08:05 | 2026-05-12
آسياسيل ومنصة 1001 تسرّعان وتيرة التحول الرقمي في العراق من خلال الابتكارات البث الرقمي المدعومة بقطاع الاتصالات
10:48 | 2026-05-11
زين تقود عصراً جديداً من الترفيه الرقمي في العراق عبر شراكة استراتيجية مع منصة 1001
06:01 | 2026-05-11
ميزات جديدة في "تليغرام"
02:41 | 2026-05-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.