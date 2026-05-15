"إف بي آي" يرصد 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن "مونيكا ويت"
المزيد
آسياسيل وباريس سان جيرمان تعلنان عن شراكة تاريخية الأولى من نوعها في العراق
تكنولوجيا
2026-05-15 | 13:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
250 شوهد
شركة الاتصالات
الأولى في العراق/ مجموعة Ooredoo، تعقد شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع أحد أعرق
أندية كرة القدم
في العالم، في إنجاز يفتح صفحة جديدة للأعمال العراقية على المسرح الدولي.
أعلنت آسياسيل،
شركة الاتصالات
الرائدة في
العراق
، اليوم عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع
نادي باريس سان جيرمان
، أحد أكثر
أندية كرة القدم
شهرةً في العالم. وقد وُقّعت الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في ملعب «بارك دي برانس»، في أول شراكة من نوعها بين شركة عراقية ونادٍ رياضي عالمي بهذا الحجم.
وحضر المراسم في
باريس
الرئيس التنفيذي لآسياسيل، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo، والمدير التجاري لنادي
باريس سان جيرمان
.
ويأتي هذا الإعلان في لحظة فخر وطني، حيث تأهل المنتخب العراقي الوطني لرحلته إلى الساحة العالمية.
وبموجب الاتفاقية، ستكون آسياسيل الشريك الرسمي الذي سيُطوّر كلتا العلامتين في العراق.
وقال عامر الصنّاع، الرئيس التنفيذي لآسياسيل:" هذه الشراكة ليست مجرد رعاية، بل هي رسالة بأن الأعمال العراقية أصبحت حاضرة على المسرح العالمي. نحن فخورون بأن نكون أول شركة عراقية تكتب هذه الصفحة، وأن نفعل ذلك بطريقة تحتفي بأبطال كرة القدم العراقيين إلى جانب نجوم العالم. آسياسيل آمنت دائماً بأن العراق يستحق الأفضل. واليوم، نحن نجلب الأفضل إلى العراق".
وقال الشيخ
ناصر بن
حمد
آل ثاني
، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo:" تعكس شراكة آسياسيل مع باريس
سان جيرمان
التفكير الجريء والريادي الذي نتبنّاه في عموم مجموعة Ooredoo. نحن فخورون بدعم آسياسيل وهي تفتح فصلاً جديداً للأعمال العراقية على المسرح العالمي، ونتطلع إلى التجارب التي ستقدّمها هذه الشراكة للمشتركين في عموم العراق".
وقال ريشارد هيزالكراف، المدير التجاري لباريس سان
جيرمان
:" باريس سان جيرمان نادٍ يتواصل مع جماهيره في كل قارة. الترحيب بآسياسيل كشريك يُعزّز حضورنا في واحد من أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، ونحن فخورون بأن نفعل ذلك في لحظة تاريخية لكرة القدم العراقية".
نبذة عن آسياسيل
آسياسيل هي شركة الاتصالات الرائدة في العراق وتمتلك أكبر قاعدة مشتركين في البلاد. مع أكثر من عقدين من العمل في 19 محافظة عراقية، تخدم آسياسيل أكثر من 20 مليون مشترك، وتقدم
خدمات الاتصالات
والبيانات والخدمات الرقمية التي تربط ملايين العراقيين يومياً.
نبذة عن مجموعة Ooredoo
مجموعة Ooredoo هي شركة اتصالات دولية رائدة تبني البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً في المنطقة — وتشمل شبكات الإنترنت اللاسلكي والألياف البصرية الرائدة، ومراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومنصات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكابلات البحرية، وأعمال المنصات مثل التكنولوجيا المالية. وتعمل المجموعة في تسعة أسواق عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب
شرق آسيا
، وتخدم Ooredoo ما يقارب 150 مليون مشترك، وتُمكّن التحوّل الرقمي على نطاق واسع. وكما في 31
ديسمبر
2025، حقّقت Ooredoo إيرادات سنوية بلغت 24.6 مليار ريال قطري. وأسهمها مدرجة في بورصة قطر وسوق
أبوظبي
للأوراق المالية.
نبذة عن باريس سان جيرمان
تأسس
نادي باريس
سان جيرمان (PSG) عام 1970 وتُوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عام 2025، وهو أنجح نادٍ رياضي في
فرنسا
وقوة رائدة على الساحة الأوروبية. ومنذ عام 2011، تحت ملكية شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI)، نما النادي ليصبح
مؤسسة رياضية
متعددة الأنشطة، متفوقًا في كرة القدم للرجال والسيدات، وكرة اليد، والجودو، والرياضات الإلكترونية. وفي عام 2022، استثمرت شركة أركتوس بارتنرز الأمريكية في النادي لدعم ستراتیجیة النادي للنمو طويل الأجل.
بقاعدة جماهيرية عالمية تتجاوز 500 مليون مشجع، ومتابعة مشتركة تزيد عن 235 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح باريس سان جيرمان رمزاً ثقافياً، يجمع بين الرياضة والأزياء والترفيه. وقد عززت شراكاته مع علامات تجارية عالمية مثل جوردان "Jordan" مكانته كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال أسلوب الحياة. في عام 2024، افتتح النادي حرم باريس سان جيرمان، وهو منشأة متطورة ترسي معايير جديدة لتطوير الرياضيين وأدائهم. وبصفته نادي الجيل الجديد، يمزج باريس سان جيرمان بين
التميز
الرياضي والتأثير الثقافي والأثر الاجتماعي لرسم ملامح مستقبل الرياضة والمجتمع.
