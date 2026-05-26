تحدد هوية الأشخاص وتتبعهم... الـwifi أداة سرية لمراقبتك!

وأكد فريق من العلماء أن أجهزة توجيه الواي فاي العادية يمكن أن تتمكن قريباً من التعرف على الأشخاص وتتبعهم سراً بدقة شبه مثالية، بحسب ما نشره موقع Science Daily.ويحذر باحثون في من أن شبكات الواي فاي العادية ستتحول إلى شكل جديد وقوي من أشكال المراقبة الخفية. وباستخدام إشارات لاسلكية قياسية وتقنيات ، أثبتوا أن هناك نظاماً قادراً على تحديد هوية الأشخاص بدقة مذهلة، حتى لو لم يكن هؤلاء الأشخاص يحملون جهازاً نشطاً.يقول بروفيسور ثورستن ستروف، من معهد كاستل KASTEL لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد للتكنولوجيا، إنه سيمكن "من خلال مراقبة انتشار الموجات الراديوية، تكوين صورة للمحيط وللأشخاص الموجودين فيه". ويوضح خبير الأمن السيبراني: "يعمل هذا النظام بشكل مشابه للكاميرا العادية، مع اختلاف أنه يستخدم الموجات الراديوية بدلاً من الموجات الضوئية للتعرف على الأشخاص. وبالتالي، لا يهم ما إذا كان الشخص يحمل جهاز معه أم لا".ولا يكفي إيقاف تشغيل الهاتف الذكي لتجنب الكشف. فبحسب الباحثين، لا تزال الأجهزة اللاسلكية القريبة المتصلة بالشبكة تولد نشاطاً كافياً للإشارة لكي يعمل النظام. ويضيف فريق الباحثين أن هذه التقنية يمكن أن تُحول أجهزة التوجيه العادية إلى أنظمة مراقبة صامتة تعمل دون لفت الانتباه.ويحذر جوليان تودت من معهد كاستل قائلاً إن "هذه التقنية تُحوّل كل جهاز توجيه إلى وسيلة محتملة للمراقبة. فإذا كان الشخص يمر بانتظام بمقهى يستخدم شبكة واي فاي، فيمكن أن يتم التعرف عليه هناك دون أن يلاحظ، ثم يتم التعرف عليه لاحقاً، على سبيل المثال من قِبل السلطات العامة أو الشركات".ويشير الباحث مورسباخ إلى أن وكالات الاستخبارات أو مجرمي الإنترنت لديهم حالياً طرق أسهل لمراقبة الأشخاص، بما يشمل المراقبة المخترقة أو أجراس الأبواب المتصلة بالإنترنت. ولكن من المرجح أن تُشكل شبكات الواي فاي مصدر قلق فريد لأنها منتشرة في كل مكان تقريباً وغير مرئية إلى حد كبير.ويضيف: "يمكن أن تُصبح الشبكات اللاسلكية المنتشرة في كل مكان بنية تحتية شاملة للمراقبة، تتميز بخاصية مثيرة للقلق: فهي غير مرئية ولا تُثير أي شكوك".أصبحت الشبكات اللاسلكية شائعة الآن في المنازل والمكاتب والمطاعم والمطارات والأماكن العامة في جميع أنحاء العالم، مما يمنح هذه التقنية نطاقاً واسعاً للغاية.بأقل التكاليف وأبسط مجهودوعلى عكس الأنظمة التجريبية السابقة التي اعتمدت على أجهزة استشعار باهظة الثمن أو معدات متخصصة، تعمل الطريقة الجديدة مع أجهزة الواي فاي العادية الموجودة في معظم المنازل والشركات.اعتمدت الطرق السابقة غالباً على معلومات حالة القناة CSI، التي تقيس كيفية تغير إشارات الراديو بعد ارتدادها عن الجدران والأثاث والأشخاص. أما التقنية الجديدة فتستفيد من الاتصال الطبيعي بين أجهزة توجيه الواي فاي والأجهزة المتصلة بها.ترسل الأجهزة على الشبكة اللاسلكية بانتظام بيانات التغذية الراجعة، المعروفة بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة BFI، إلى جهاز التوجيه. ولأن هذه المعلومات تُرسل بدون تشفير، يمكن لأي شخص ضمن النطاق قراءتها. يقول الباحثون إن انعكاسات الإشارة هذه يمكن أن تُنشئ فعلياً "صوراً" متعددة للشخص، مما يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالتعلم والتعرف على الهويات الفردية. بعد تدريب نموذج التعلم الآلي، يستغرق التعرف على الشخص بضع ثوانٍ فقط.دقة شبه مثاليةوفي اختبارات شملت 197 مشاركاً، قال الباحثون إن النظام تعرف على الأفراد بدقة تقارب 100%. وظل التعرف فعالاً بغض النظر عن زاوية الرؤية أو طريقة سير المشاركين.ويؤكد ستروف قائلاً: "إن هذه التقنية فعّالة، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر تهدد حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الخصوصية".