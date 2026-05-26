غوغل تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بنظارة ترجمة فورية

وأشارت غوغل إلى أنها طورت هذه النظارة بالتعاون مع سامسونغ وQualcomm، وأن النظارة تعمل بنظام Android XR، وهو نظام تشغيل مخصص للأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الواقع المعزز، ومن المقرر أن تبدأ مبيعاتها في خريف 2026، دون أن تكشف عن تاريخ محدد.تعتمد النظارات على مساعد Gemini AI المدمج، الذي يمكن استدعاؤه بصوت "Hey Google" أو بلمسة بسيطة. ورغم احتوائها على ومكبرات صوت وميكروفونات، إلا أنها لا تحتوي على شاشة في العدسات، بل يتم نقل المعلومات صوتياً بشكل خاص إلى أذن المستخدم.توفر النظارة ميزة الترجمة الفورية لكل من الكلام المنطوق والنصوص التي تقع في مرأى عدسة الكاميرا، فمثلا، في ، يكفي أن ينظر المستخدم إلى قائمة طعام مكتوبة باليابانية ليقوم مساعد Gemini بترجمتها مباشرة وتحويلها إلى أصوات لأذن المستخدم، كما تعمل التقنية أثناء المحادثات الحية، حيث يتحدث الشخص بلغة مختلفة ويستمع المستخدم إلى الترجمة عبر السماعات المدمجة بالنظارة، ولم تعلن غوغل بعد قائمة اللغات التي تدعمها نظارتها، لكن بالنظر إلى إمكانيات خدمة Google Translate، فمن المتوقع أن الكثير من اللغات.من أبرز قدراتها:1ـ تحليل ما يراه المستخدم في الوقت الفعلي، مثل تقييمات المطاعم أو شرح إشارات المرور الغامضة.2ـ توجيهات ملاحية صوتية تعتمد على الكاميرا، مع إمكانية إضافة محطات توقف أو البحث عن أقرب المقاهي.3ـ التحكم بالمكالمات والرسائل والموسيقى، بالإضافة إلى التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتحريكها عبر محرك Nano Banana.