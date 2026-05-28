ميزة جديدة في واتساب تسمح بالتواصل دون كشف الرقم

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخصوصية وتقليل الحاجة لمشاركة الرقم الشخصي، خاصة عند التواصل مع أشخاص جدد أو داخل المجموعات.وبحسب تقارير تقنية، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الإطلاق التدريجي، حيث تتوفر حاليًّا لعدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية على نظامَي "أندرويد" و"iOS"، مع توقع توسعها خلال الأشهر المقبلة.وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم اختيار اسم مستخدم فريد داخل التطبيق، ليكون وسيلة التعريف بدل رقم الهاتف، وبذلك يمكن لأي شخص بدء محادثة باستخدام اسم المستخدم فقط، دون الحاجة لمعرفة الرقم الحقيقي للطرف الآخر.وتشبه هذه الخاصية ما هو موجود في منصات مثل "تيلغرام" و"إنستغرام"، حيثُ يعتمد المستخدمون على الـ"Username" للتواصل بدلاً من أرقام الهواتف.كما تشير التقارير إلى أن " " يضع قيودًا على إنشاء أسماء المستخدمين، مثل عدم السماح بتكرار الأسماء، ومنع استخدام صيغ قد توحي بأنها مواقع إلكترونية، وذلك لتجنب عمليات الاحتيال أو انتحال