لا حسابات للأطفال.. ماليزيا تفرض قيودا جديدة على مواقع التواصل
تكنولوجيا
2026-06-01 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
بدأت
ماليزيا
تطبيق قواعد جديدة للسلامة على الإنترنت، تُلزم منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات.
وتشمل الإجراءات مزودي الخدمات الذين يملكون ما لا يقل عن 8 ملايين مستخدم في البلاد، وبينهم "
فيسبوك
" و"إنستغرام" و"
تيك توك
" و"
يوتيوب
"، فيما أعلنت هيئة
تنظيم الاتصالات
منح المنصات فترة سماح لتطبيق القواعد من دون تحديد مدتها.
وبحسب وثيقة أسئلة وأجوبة صادرة عن
هيئة الاتصالات
والوسائط المتعددة الماليزية "MCMC"، فإنه "لا يُسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالتسجيل في حسابات
وسائل التواصل الاجتماعي
"، على أن تعتمد المنصات إجراءات للتحقق من العمر، بينها مراجعة سجلات حكومية مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر.
وتفرض اللوائح، الصادرة بموجب قانون السلامة على الإنترنت وقوانين حماية الطفل والحد من المخاطر، على المنصات
إدارة المحتوى
الضار بشكل أكثر فعالية، من خلال آليات الإبلاغ والاستجابة، والتحقق من المعلنين، ووضع علامات على المحتوى المتلاعب به عند الحاجة.
وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام قد يعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 10 ملايين رينغيت ماليزي، أي نحو 2.5 مليون دولار.
وتأتي الخطوة الماليزية ضمن توجه أوسع لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل. ففي كانون الأول، أصبحت
أستراليا
أول دولة تُلزم منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" و"سناب شات" بحذف حسابات المستخدمين دون 16 عاماً، رغم أن هيئة السلامة الإلكترونية
الأسترالية
وجدت لاحقاً أن "نسبة كبيرة من الأطفال الأستراليين" ما زالوا يستخدمون المنصات المحظورة.
وفي آذار، حمّلت إندونيسيا المنصات مسؤولية تنظيم وصول المراهقين إليها، مع حظر استخدامها لمن هم دون 16 عاماً، مستهدفة في البداية منصات "يوتيوب" و"تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" و"إكس" و"بيغو لايف" و"روبلوكس". كما أقر البرلمان التركي في نيسان قانوناً يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل، فيما أعلنت دول أوروبية عدة، بينها
النرويج
واليونان وفرنسا وإسبانيا والدنمارك، توجهها إلى إجراءات مماثلة.
وأكدت الهيئة الماليزية أن الإجراءات "لا تهدف إلى منع الأطفال من استخدام الإنترنت أو حرمانهم من التكنولوجيا"، بل إلى تشجيع استخدام مناسب لأعمارهم. لكن منظمات معنية بحرية التعبير، بينها منظمة "المادة 19" البريطانية، دعت
ماليزيا
إلى التراجع عن الحظر الشامل، معتبرة أن الأطفال يجب ألا يُمنعوا من الوصول إلى العالم الرقمي، بل أن يتمكنوا من ذلك بأمان وبما يحمي حقوقهم.
ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن
رياضة
40.89%
05:31 | 2026-05-31
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
محليات
32.17%
15:15 | 2026-05-31
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
15.47%
03:42 | 2026-05-31
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
رياضة
11.48%
12:08 | 2026-05-31
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-01
عشرين
السـ.لاح.. فصـ.ائل تُسلِّم وأخرى تنتظر! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-31
Live Talk
المحتوى الترفيهي الهادف… وسيلة جديدة لتعزيز الترابط الاسري - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
