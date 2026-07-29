عطل خرائط غوغل.. اختفاء ألوان المرور حول العالم

أبلغ مستخدمون في مناطق مختلفة من العالم عن توقف ظهور الخطوط الملونة (الأحمر، الأصفر، والأخضر) التي تحدد حالة الطرق.وبدا التطبيق وكأنه فقد أهم ميزاته التفاعلية، مما جعل من الصعب معرفة ما إذا كان الطريق سالكاً أم يعاني من زحام شديد.غوغل تطوي عصر الروابط وتفتح أبواب البحث الذكيوبعد ساعات من الارتباك، أصدرت شركة "غوغل" بياناً أكدت فيه عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي، موضحة أن العطل تم إصلاحه وأن الطبقات المرورية عادت للظهور لدى جميع المستخدمين تدريجياً.كيف تعمل "خرائط غوغل"؟أثار هذا العطل تساؤلاً لدى الكثيرين: كيف تعرف "غوغل" بوجود ازدحام مروري في شارع ما؟تعتمد الشركة على آلية ذكية تعتمد على المستخدمين أنفسهم فمبجرد استخدام التطبيق، يمنح المستخدم "غوغل" إذن الوصول إلى موقعه، إلى جانب خاصية جمع البيانات وتقوم "غوغل" بجمع بيانات مجهولة الهوية مثل موقع الجهاز، سرعة تحركه، وعدد الأجهزة المتواجدة في مسار معين.وأيضا تقوم خوارزميات بتحليل هذه البيانات؛ فإذا كانت السيارات تتحرك ببطء، يُصنف المكان "مزدحماً" (باللون الأحمر)، وإذا كانت تتحرك بسرعة، يُصنف "سالكاً" (باللون الأخضر).ما سبب الخلل؟يرجح الخبراء أن الخلل الذي حدث عالمياً كان بسبب مشكلة في إحدى "طبقات تمرير البيانات"، سواء كانت من هواتف المستخدمين، أو أنظمة جمع البيانات، أو حتى خوادم "غوغل مابس" نفسها، مما أدى إلى انقطاع تدفق المعلومات الحية إلى الخريطة.ويعتبر تطبيق "خرائط غوغل" الأداة الأكثر شعبية عالمياً للملاحة، حيث يعتمد عليه مئات الملايين يومياً لتنظيم رحلاتهم واختيار المسارات الأسرع.