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بثلاثة تحديثات.. واتساب يعزز حماية الحسابات
تكنولوجيا
2026-08-26 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
258 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت
شركة ميتا
عن مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة لتطبيق
واتساب
، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحسابات ومساعدة المستخدمين على مواجهة محاولات الاستيلاء والاحتيال. وتشمل التحديثات دعم أكثر من مفتاح مرور للحساب نفسه، وتطوير ميزة التحقق بخطوتين، وإضافة معلومات إضافية حول المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.
أكثر من مفتاح مرور
أصبح بإمكان مستخدمي
واتساب
إضافة أكثر من مفتاح مرور إلى الحساب نفسه، وهي ميزة مفيدة خصوصًا للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تعمل بنظامي أندرويد وآيفون. وتسمح مفاتيح المرور للمستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه باستخدام وسائل المصادقة الموجودة على الجهاز، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الشاشة، من دون الحاجة إلى إدخال رموز إضافية في كل مرة.
وقالت ميتا إن أكثر من مليار شخص أصبحوا يستخدمون مفاتيح المرور على واتساب؛ ما يعكس انتشار هذا النوع من وسائل الحماية مقارنة بأساليب تسجيل الدخول التقليدية. ويمكن للمستخدم إدارة مفاتيح المرور من إعدادات الحساب داخل التطبيق.
التحقق بخطوتين
التحديث الثاني يتعلق بميزة التحقق بخطوتين، التي توفر طبقة إضافية من الحماية لمنع الآخرين من السيطرة على الحساب حتى في حال تمكنهم من الحصول على رمز التحقق لمرة واحدة. وبدلًا من الاعتماد على رمز مكون من ستة أرقام فقط، يتيح واتساب الآن استخدام كلمات مرور أطول تتضمن أحرفًا وأرقامًا ورموزًا خاصة، وهو ما يجعل تخمين كلمة المرور أكثر صعوبة ويمنح المستخدمين مستوى أعلى من الأمان.
المكالمات المجهولة
أما التحديث الثالث، فيركز على المكالمات الواردة من أشخاص غير موجودين في قائمة جهات الاتصال، وهو متاح حاليًا على أجهزة أندرويد. فعند تلقي مكالمة من رقم غير معروف، سيعرض واتساب معلومات إضافية يمكن أن تساعد المستخدم على اتخاذ قرار أكثر وعيًا قبل الرد، مثل ما إذا كان الرقم صادرًا من دولة مختلفة، وما إذا كان المتصل يشارك المستخدم عضوية مجموعات واتساب معينة.
وترى ميتا أن توفير هذه المعلومات قد يمنح المستخدم لحظات إضافية للتفكير قبل الرد، خصوصًا أن المحتالين يعتمدون في كثير من الأحيان على عنصر الاستعجال لدفع الضحايا إلى اتخاذ قرارات سريعة. وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود واتساب المستمرة لتعزيز أمن الحسابات، إلى جانب التشفير التام بين الطرفين الذي يحمي الرسائل والمكالمات الشخصية افتراضيًا.
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