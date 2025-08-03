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الموصل.. انقلاب سيارة بعد اصطدامها بعجلة عسكرية
ترندات
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخص إثر انقلاب سيارة مدنية بعد اصطدامها بعجلة عسكرية في مدينة الموصل.
2025-08-03 | 10:00
2025-08-03T10:00:23+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الموصل.. انقلاب سيارة بعد اصطدامها بعجلة عسكرية
108 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخص إثر انقلاب سيارة مدنية بعد اصطدامها بعجلة عسكرية في مدينة
الموصل
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "حادثاً مرورياً وقع بين سيارة مدنية نوع (لاندكروز) وعجلة عسكرية في تقاطع
المجموعة الثقافية
في الجانب الأيسر من مدينة
الموصل
، ما أدى لانقلاب السيارة المدنية".
وأضاف، أن "الحادث تسبب بإصابة شخص واحد على الأقل".
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