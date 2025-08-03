الموصل.. انقلاب سيارة بعد اصطدامها بعجلة عسكرية

وقال المصدر لـ ، إن "حادثاً مرورياً وقع بين سيارة مدنية نوع (لاندكروز) وعجلة عسكرية في تقاطع في الجانب الأيسر من مدينة ، ما أدى لانقلاب السيارة المدنية".وأضاف، أن "الحادث تسبب بإصابة شخص واحد على الأقل".