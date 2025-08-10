حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)

– محلي

شهد قضاء المدينة في ، اليوم الأحد، تساقط امطار في القضاء بحالة نادرة تحصل لأول مرة منذ عقود.

ووفقا لناشطون تناقلوا مقطع فيديو تابعته ، ان "قضاء المدينة شهد تساقط امطار في حالة نادرة تحصل لأول مرة منذ عقود وخاصة في شهر اب الذي يعتبر من الأشهر الأكثر حرارة في سنويا".