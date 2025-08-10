بعد البصرة.. أمطار في طريبيل (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون ووسائل إعلامية، اليوم الاحد، مقاطع فيديو لتساقط امطار في منفذ طريبيل الحدودي غرب .

ووفقا للناشطين ان "هذه الحالة النادرة تحصل لأول مرة منذ سنوات في وقت تسجل محافظة درجة حرارة تصل الى 48 مئوية".