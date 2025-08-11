مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرقام صادمة.. أمريكا وفرنسا تحت وطأة حر غير مسبوق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536712-638905005084127329.jpg
مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله
ترندات
لا تزال مصر تشهد تفاعلًا واسعًا، رسميًا وشعبيًا، مع حادثة وفاة عامل النظافة التي أثارت موجة كبيرة من التعاطف، بعد رحيله أثناء أداء عمله في أحد أحياء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية صباح يوم السبت الموافق 9 من شهر آب الجاري.
2025-08-11 | 05:01
2025-08-11T05:01:24+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/f7folh1vzsmi1bbkib4y3a?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d536712%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=58af58c2-e451-4cd2-a84e-0c3c31a6ba75&InitAdsBeforePlayer=1
مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله
364 شوهد
لا تزال
مصر
تشهد تفاعلًا واسعًا، رسميًا وشعبيًا، مع حادثة وفاة عامل النظافة التي أثارت موجة كبيرة من التعاطف، بعد رحيله أثناء أداء عمله في أحد أحياء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية صباح يوم السبت الموافق 9 من شهر آب الجاري.
ورصدت
كاميرات
المراقبة مشهدًا مؤثرًا للعامل
سعيد محمد
عبدالحميد السيد عابدين، وهو يكنس الشارع في "حي ثان"، تحيط به مجموعة من الكلاب الضالة التي ظهرت مطمئنة لوجوده.
وبعد أكثر من دقيقة، سقط العامل أرضًا ثم استعاد توازنه سريعًا ووقف على قدميه، لكنه انهار هذه المرة ووقع للمرة الأخيرة، فيما تحرك كلبان نحوه وكأنهما يريدان الاطمئنان عليه.
وأكدت تقارير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما أدى إلى توقف في عضلة القلب.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أفاد زملاء سعيد في قطاع تحسين البيئة بأنه كان من أكثر العاملين حرصاً على إتمام عمله بإخلاص، وأنه لم يتأخر يوماً عن نداء الواجب، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للحي الذي اعتاد سكانه على رؤيته يبتسم أثناء تنظيف الشوارع.
في سياق متصل، أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لوفاة العامل، مشيداً بإخلاصه وتفانيه في عمله، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرته وزملائه في العمل، إضافة إلى تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم اللازم لذويه.
كما حرص المحافظ على تأدية واجب العزاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وخلال الزيارة، سلّم المحافظ إعانة مالية عاجلة لأسرته، وكلف رئيس حي ثان بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع أبناء المتوفى، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
مطلب برلماني
طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو
مجلس النواب
، بإصدار قرارًا وزاريًا ملزمًا لجميع المحافظين، بموجبه يحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في
مصر
خلال هذه الأيام، وذلك عقب وفاة عامل نظافة بمركز ومدينة الزقازيق.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على ضرورة تأمين وحماية عمال النظافة والعاملين في المواقع المكشوفة من التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا لحين انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، وتقديرًا من المجتمع لدورهم.
وأشارت إلى أن صدور قرار وزاري بحظر العمل خلال وقت الظهيرة لحين إنكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، يؤكد علو وسمو القيم المجتمعية والإنسانية التي هي أحد مظاهر الجمهورية الجديدة التي ترتكز على الإنسان المصري، وعمال النظافة جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع، لما لهم من دور كبير في الحفاظ على الصورة الجمالية لبلدنا.
وأكدت على أن وفاة عامل نظافة خلال عمله في إحدى شوارع مدينة الزقازيق أثار حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تبين إنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله.
واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة إصدار قرارًا وزاريًا معممًا على جميع المحافظات، بمنع عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا لحين إنكسار الموجة الحارة في مصر.
مقالات ذات صلة
انتحلا شخصية عامل نظافة.. اعتقال شخصين في السليمانية
09:05 | 2025-06-03
مليونا دينار و1500 دولار.. عامل نظافة في اربيل يعيد مبلغا ماليا الى صاحبها
09:06 | 2025-06-03
مشاهد لعناصر الموساد داخل ايران اثناء استهداف منظومات الدفاع الجوي (فيديو)
05:20 | 2025-06-13
عامل بناء يحتفل بناجحه بالسادس إعدادي
07:23 | 2025-07-21
دوليات
ترندات
وفاة عامل نظافة
مصر
السومرية
ترندات
بالفيديو
فيديو
عامل نظافة
مجلس النواب
سعيد محمد
محمد عبد
الجمالي
مجلس ال
كاميرات
التنف
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
محليات
40.12%
13:35 | 2025-08-10
السومرية نيوز تنشر أسماء المرشحين المستبعدين من الانتخابات
13:35 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
محليات
23.56%
13:24 | 2025-08-10
الأربعاء.. الرطوبة تنحسر في العراق
13:24 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
ترندات
19.05%
09:57 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة (فيديو)
09:57 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
محليات
17.26%
03:12 | 2025-08-10
"قيد الدراسة".. خطة لإطفاء ديون القروض السكنية لـ3 فئات
03:12 | 2025-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
من الأخير
طريق كردستان مزدحمٌ بالمسيرات - من الأخير م٢ - حلقة ٤٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2025 | 2025
15:52 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
Live Talk
العقم المبكر..مشكلة صحية تهدد الحياة الزوجية - Live Talk - الحلقة ٩١ | 2025
10:30 | 2025-08-10
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
اخترنا لك
موقف لا يُنسى.. صرصور يزحف على جسد جينيفر لوبيز أمام الكاميرات
05:15 | 2025-08-11
لحظة وصول علي لاريجاني الى مطار بغداد
02:55 | 2025-08-11
اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب مدينة بالكسير التركية
14:00 | 2025-08-10
مطاردة طريفة.. مغامرة قط مع حمامة
13:00 | 2025-08-10
بعد حريق اليوم.. الآلة الصفراء تدخل سوق العشار (فيديو)
12:42 | 2025-08-10
حالة نادرة في العراق.. أمطار في آب وباكثر المحافظات حرارة
11:01 | 2025-08-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.