مشهد مؤثر.. عامل نظافة يلقى حتفه أثناء عمله

لا تزال تشهد تفاعلًا واسعًا، رسميًا وشعبيًا، مع حادثة وفاة عامل النظافة التي أثارت موجة كبيرة من التعاطف، بعد رحيله أثناء أداء عمله في أحد أحياء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية صباح يوم السبت الموافق 9 من شهر آب الجاري.



ورصدت المراقبة مشهدًا مؤثرًا للعامل عبدالحميد السيد عابدين، وهو يكنس الشارع في "حي ثان"، تحيط به مجموعة من الكلاب الضالة التي ظهرت مطمئنة لوجوده.

وبعد أكثر من دقيقة، سقط العامل أرضًا ثم استعاد توازنه سريعًا ووقف على قدميه، لكنه انهار هذه المرة ووقع للمرة الأخيرة، فيما تحرك كلبان نحوه وكأنهما يريدان الاطمئنان عليه.

وأكدت تقارير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما أدى إلى توقف في عضلة القلب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أفاد زملاء سعيد في قطاع تحسين البيئة بأنه كان من أكثر العاملين حرصاً على إتمام عمله بإخلاص، وأنه لم يتأخر يوماً عن نداء الواجب، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للحي الذي اعتاد سكانه على رؤيته يبتسم أثناء تنظيف الشوارع.في سياق متصل، أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لوفاة العامل، مشيداً بإخلاصه وتفانيه في عمله، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرته وزملائه في العمل، إضافة إلى تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم اللازم لذويه.كما حرص المحافظ على تأدية واجب العزاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وخلال الزيارة، سلّم المحافظ إعانة مالية عاجلة لأسرته، وكلف رئيس حي ثان بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع أبناء المتوفى، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو ، بإصدار قرارًا وزاريًا ملزمًا لجميع المحافظين، بموجبه يحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في خلال هذه الأيام، وذلك عقب وفاة عامل نظافة بمركز ومدينة الزقازيق.وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على ضرورة تأمين وحماية عمال النظافة والعاملين في المواقع المكشوفة من التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا لحين انتهاء الموجة الحارة، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، وتقديرًا من المجتمع لدورهم.وأشارت إلى أن صدور قرار وزاري بحظر العمل خلال وقت الظهيرة لحين إنكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، يؤكد علو وسمو القيم المجتمعية والإنسانية التي هي أحد مظاهر الجمهورية الجديدة التي ترتكز على الإنسان المصري، وعمال النظافة جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع، لما لهم من دور كبير في الحفاظ على الصورة الجمالية لبلدنا.وأكدت على أن وفاة عامل نظافة خلال عمله في إحدى شوارع مدينة الزقازيق أثار حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما تبين إنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية عمله.واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة إصدار قرارًا وزاريًا معممًا على جميع المحافظات، بمنع عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا لحين إنكسار الموجة الحارة في مصر.