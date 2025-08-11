موقف لا يُنسى.. صرصور يزحف على جسد جينيفر لوبيز أمام الكاميرات

وخلال وقوفها على المسرح وهي تحمل الميكروفون، شوهد الصرصور يتسلل إلى جسدها وصولًا إلى رقبتها، لتلتقطه بهدوء وتلقيه جانبا، قبل أن تبتسم لجمهورها قائلة: "كان يُدغدغني"، وتواصل الغناء من دون أن تفقد إيقاعها.والواقعة، التي وثقها مقطع فيديو نُشر عبر حسابها الرسمي للمعجبين على "إنستغرام"، جاءت مصحوبة بتعليق ساخر يشير إلى فيلمها المقبل " امرأة "، حيث كتب: "مفارقة… بدأت للتو بروفات قبلة امرأة الكريكيت على المسرح".وحصد الموقف إشادات واسعة من جمهورها، الذي أثنى على هدوئها وقدرتها على التعامل مع الموقف الطريف دون أن تتأثر بالعروض الحية.