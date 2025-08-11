أمطار في اعلى مناطق العراق حرارة (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظة تساقط الامطار في قضاء بمحافظة .

وتعد هذه الظاهرة نادرة الحدوث كون سجلت اليوم ضمن المحافظات الأعلى درجات حرارة عظمى في وهي الـ50 مئوية.