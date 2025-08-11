صرصار يتسلق رقبة جينيفر لوبيز على المسرح.. ورد مفاجئ منها

فقد تسلق صرصار فستانها وراح يمشي حتى بلغ رقبتها، فيما هي مسترسلة بالغناء، إلى أن وصل إلى المغنية الأميركية، فشعرت به، وبرد فعل سريع التقطته ورمته بعيدا على المسرح، دون أن ترتعد أو تشعر بالاحراج.ثم قالت المغنية التي أحيت هذا الحفل مساء أمس الأحد، ضمن جولتها العالمية Up All Night: Live in 2025، بعفوية مخاطبة جمهورها، "لقد كان يدغدغني".وكانت جولة العالمية انطلقت في تموز الماضي، وشملت عدة مدن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.فيما ينتظر أن تختتم هذا الشهر عبر إحياء 21 حفلة في مواقع عدة منها.