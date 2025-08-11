ترامب في مقطع فيديو: واشنطن أكثر إجراما بمرتين أو حتى ثلاث مرات من بغداد

– دولي

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ، يتحدث فيه عن المناطق الأكثر اجراما في العالم.

وذكر في مقطع الفيديو ان " أكثر إجراما بمرتين أو حتى ثلاث مرات من أو أو مكسيكو سيتي أو ليما".