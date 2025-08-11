بالفيديو والصور.. مستشفيا الحكيم بميسان والزعفرانية في بغداد بلا كهرباء

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور من داخل مستشفيي في والزعفرانية في اللتين بديتا من دون كهرباء.

ووفقا للفيديوات فأن المرضى لجأوا الى المهفات اليدوية للتخفيف من حدة الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة، متسائلين "اين الخدمات البديلة عند حصول أي طارئ".

