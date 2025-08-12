الرئيس الكازاخي ينال الحزام الأسود بعد استعراض قوته وتحطيم لوح خشبي (فيديو)

وخلال مراسم التكريم التي بثتها الرئاسة عبر قناتها في "تيليغرام"، وقع توكايف البالغ 72 عاما، على لوحة خشبية بسماكة نحو 1.5 سم، ثم قام بابتسامة هادئة بتوجيه ضربة واحدة حطم بها اللوحة وسط تصفيق الحضور.الحدث جاء خلال استقبال الرئيس الكازاخي لرئيس للتايكوندو، تشونغوون تشو، الذي مُنح وسام "دوستيك" من الدرجة الثانية تقديرا لجهوده في نشر وتطوير التايكوندو عالميا.وفي المقابل، أهدى تشو توكايف زي التايكوندو الرسمي (الكيمونو) والحزام الأسود الفخري.