الموارد المائية تكشف حقيقة جفاف سد الموصل (فيديو)

نفت ، الثلاثاء، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول جفاف .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مصحب في بيان، إن "مقاطع الفيديو التي تناولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتي تصور مشهد الجفاف حول منشأ خرساني غير معروف ولا علاقة له بموقع ".

وأضاف أن "الوزارة قد استطلعت موقع بحيرة السد وصولاً إلى موقع محطة الضخ لمشروع ري الجزيرة الشمالي (على بعد أكثر من 40 كم شمال موقع السد) ولم تعثر على هذا الموقع المفترض".

وتابع مصحب أن "هذا الموقع ليس له علاقة بسد أو خزانه، ولا نعلم إن كان هذا الموقع داخل أو خارجه".



