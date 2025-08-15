أزمة نقل "كبرى" في كربلاء: 5 ملايين زائر يريدون العودة وإمكانية الدولة 6 الاف فقط!

لا يعرف العدد الحقيقي للزائرين المتواجدين حتى الان في ، لكن على الأقل هناك مليون زائر إيراني فقط لايزال موجود، مع إمكانية ان يصل عدد الزائرين العراقيين الموجودين هناك ربما ليس اقل من 5 ملايين زائر في الوقت الحالي، من اجمالي 23 مليون زائر اتموا الزيارة وعادوا الى محافظاتهم طوال الأيام الماضية.بالمقابل لاتمتلك سوى 50 حافلة مع 14 قطارا فقط، وهذه جميعها غير قادرة سوى على نقل حوالي 6 الاف زائر في كل عملية نقل، وفي عملية حسابية، فإن عدد السيارات المطلوبة لنقل الزائرين حوالي 100 الف سيارة حافلة، او اكثر من مليون سيارة صغيرة، ومن غير المعروف كم عدد السيارات الخاصة لاصحاب الخطوط التي تساهم بنقل الزائرين الان، لكن عموما يبلغ عدد السيارات الكبيرةواظهرت مقاطع فيديو اضطرار الزائرين للمشي لعشرات لأكثر من 10 كليومترات للحصول على سيارة تقلهم، فيما تظهر الازمة بشكل واضح في نداء التي طلبت من أصحاب العجلات الخاصة التوجه الى كربلاء للمساهمة في نقل الزائرين.