قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد



شهدت منطقة الداوودي في العاصمة ، حادثًا بعدما اصطدم قطار بسيارة كانت تحاول عبور سكة الحديد.

واظهر مقطع مصور، بأن سائق السيارة حاول عبور السكة قبل وصول القطار، إلا أن الأخير اصطدم، فيما لم تُعرف بعد حصيلة الإصابات أو الخسائر البشرية.