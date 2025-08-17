وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا

وقال مراسل ، إن العشرات من اهالي قضاء الدير مال نظموا وقفة احتجاجية بعد وصول الماء المالح القادم من البحر إلى ارقام قياسية.وبين أن ذلك تسبب بنشر الأمراض الجلدية بين السكان، وموت الحيوانات وتلف المزروعات، لافتاً إلى أن الحكومة المحلية لم تقدم أي حلول تذكر.