اعتقال "أخطر عصابة" لسرقة الدراجات النارية في بغداد

ونشرت مقطعاً مصوراً اطلعت عليه ، يوثق عمليات سرقة نفذها المتهمون.واعترف أحدهم، وعمره 19 عاماً، باقتحام منازل وتهديد أصحاب الدراجات النارية بالسلاح.