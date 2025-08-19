عقب مشاهد أثارت غضبا عارما.. عامل مصري يوضح تفاصيل فيديو الأسد في ليبيا

ونفى العامل المصري " " تعرضه لأي أذى، مشيرا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عاما، وأن الفيديو بداعي الدعابة والعرض (الشو).وأوضح أنه يعمل في العاصمة منذ عام 2008، مضيفا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس".بدوره علق الشاب الليبي، ويدعى ، على اللقطات مؤكدا كلام العامل المصري، مضيفا: "يحيا أهل الصعيد وتحيا ".وكان مقطع الفيديو المتداول قد اثار موجة غضب عارمة، حيث أظهر العامل المصري في حالة ذعر واضح وهو يقف مرتعدا بينما يدور الأسد حوله دون أن يهاجمه، فيما تسمع ضحكات الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، مما يدل على نية السخرية من الموقف.