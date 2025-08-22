بالفيديو.. لحظة اعتقال لاهور شيخ جنكي في السليمانية

وجاء ذلك بعد اشتباكات بين حمايات شيخ ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش التي استمرت لساعات في محيط الفندق، حيث اسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وكانت الأمن في قد أصدرت مذكرة توقيف بحق شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.يذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من في تموز 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب.وأسس حزب جبهة الشعب الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان عام 2024 وحصل على مقعدين.