وظهر ، وهو يشارك المشيعين لجثمان احد عناصر "الكوماندوز" والذي قتل خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت الليلة الماضية.وكانت قد تمكنت القوات الأمنية في من اعتقال جبهة الشعب شيخ وشقيقه بولاد، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى.