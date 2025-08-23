مالك حافلة سياحية يناشد حكومة الاقليم بتعويضه بعد تضرر حافلته بمواجهات السليمانية امس

وقال مالك الحافلة "أطالب حكومة بتعويضي بعد الضرر الكبير الذي طال حافلتي التي اعمل فيها لايصال الاسر الى بهدف السياحة"، مبينا ان "الحافلة تضررت بعد المعارك العنيفة التي جرت بين القوات الأمنية بالمحافظة وحماية جبهة الشعب شيخ قرب فندق لاله زار في ".واكد ان "عجلتي تضررت كثيرا"، مشددا على "ضرورة تعويضي كونها باب رزقي".