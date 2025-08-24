المباشرة بإزالة تجاوزات سوق مريدي وسط مدينة الصدر ببغداد (فيديو)



ـ محلي



باشرت ، اليوم الاحد، بحملة إزالة التجاوزات في سوق مريدي وسط .



واظهرت مقاطع مصورة بداية اعمال كوادر البلدية بإزالة المحال المتجاوزة بعد تبليغ أصحابها قبل عدة أيام ضمن اعمال "حملة اجمل" المتواصلة في جميع مناطق العاصمة بغداد.