هل سيطرت إسرائيل على جنوب سوريا.. مداهمات توثق عمليات الاحتلال (فيديو)

وأظهرت اللقطات المصورة قيام القوات الإسرائيلية بمداهمات ميدانية، قال الجيش إنها أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. كما أعلن عن اعتقال عدد من الأشخاص في المنطقة، دون الكشف عن هوياتهم، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معهم بشبهة القيام بأنشطة تهدد أمن الحدود الإسرائيلية الشمالية.وتأتي هذه العمليات في سياق تصاعد التوتر على الجبهة السورية-الإسرائيلية، وسط تحذيرات متكررة من تل أبيب بشأن ما تصفه بمحاولات تمركز عسكري لقوى مدعومة من في الجنوب السوري.