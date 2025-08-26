المبعوثة الامريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس بـ "لوك جديد"

اللبناني يقص شعر المبعوثة الامريكية السابقة إلى .

نشر مصفّف الشعر اللبناني فيديو عبر حسابه الخاص، يظهر فيه وهو يقوم بقصّ وتسريح شعر المبعوثة الامريكية السابقة إلى ، أورتاغوس.

يُذكر أنّ أورتاغوس قد أثارت الجدل في لبنان بسبب مواقفها الجريئة منها ارتداء خاتمًا يحمل "نجمة داود" خلال لقائها برائيس الجمهورية اللّبنانية جوزاف .