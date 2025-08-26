"سأقضي على الإسلام".. مرشحة امريكية تحرق نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

ونشرت غوميز فيديو استفزازي على منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "سأقضي على في وليكن الله في ".وأضافت: "المسلمون يغتصبون ويقتلون في طريقهم للسيطرة على الدول "، مضيفة "أن الإله الوحيد هو إله "، وفق قولها.يذكر أن غوميز، الأمريكية من أصول كولومبية، خسرت سابقا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمقعد سكرتيرة ولاية ميسوري في أغسطس 2024 بعد حصولها على 7.5% فقط من الأصوات.تعرف غوميز بمواقفها المعادية للمهاجرين والإسلام، حيث سبق أن أعلنت في تسجيلات سابقة عما وصفته بـ"الحرب على الإسلام والمسلمين"، مما أثار موجة إدانات واسعة من منظمات حقوقية وإسلامية في .