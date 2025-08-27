الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
ترندات
افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في معرض لبيع الأثاث، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده.
2025-08-27 | 12:21
2025-08-27T12:21:50+00:00
حريق يلتهم معرض اثاث بالبصرة.. والدفاع المدني تحاول السيطرة (فيديو)
83 شوهد
افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في معرض لبيع الأثاث، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "حريقاً التهم معرض لبيع الأثاث في قضاء
شط العرب
بالبصرة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده".
وأضاف، أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية والامر اقتصر على المادية فقط".
محليات
ترندات
البصرة
حريق
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
شط العرب
سومر
ديو
