بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني

– امني

نشر جهاز أمن ، اليوم الأربعاء، اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال رئيس ، .

وأوضح الجهاز في بيان تابعته ، أن "المجموعة كانت تخضع للمراقبة منذ فترة، وتم إلقاء القبض على أفرادها قبل تنفيذ مخططهم".