سائق "محظوظ" يقتحم مقر الدفاع المدني في بابل بعد اندلاع النيران بمركبته (فيديو)

وبحسب الفيديو المتداول، اندلعت النيران في سيارة " حمل" قرب في ، ليقوم السائق بالدخول الى داخل المديرية طلبا للنجدة وإخماد الحريق، وكان له ما أراد عندما هب رجال الدفاع المدني حاملين مطفأة الحريق ليقوموا بعد دقائق قليلة من إخماد الحريق دون أي إصابات بشرية.وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وكالوا المديح لسائق السيارة بعدما استخدم ذكائه وسرعة البديهة التي يتملكها بدخوله الى هذا المكان وضمان إخماد الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حمولته المشتعلة.