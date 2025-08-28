ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت (صور وفيديو)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن والمتابعة الميدانية لقائد شرطة ، القي القبض على "متهم" يقود عجلة نوع "تاهو" مصفحة "مضللة" تثير الشك والريبة وأثناء استيقافها لغرض التدقيق من قبل مفارز شرطة الكرخ تبين انه يحمل هويات مزورة".وأضافت القيادة، "واثناء تفتيش عجلته اتضح احتوائها على آلية حديثة لإخفاء لوحات التسجيل بالإضافة الى قاصة مزودة بأرقام ورموز سرية تستخدم لنقل واخفاء الاسلحة والاعتدة والمواد الممنوعة".وتابعت القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال واجبات الأمن المناطقي وممارسات البحث والتفتيش التي تجريها تشكيلاتنا الامنية في عموم مناطق العاصمة لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين".