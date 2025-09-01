الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة

وقال الهايس في مقطع فيديو تابعته ، "تم استبعادي من الانتخابات القادمة لاسباب معروفة"، مبينا ان "الدعوى المقامة ضدي من قبل مجهول ادعى عني اني استلم راتب تقاعدي من دائرة تقاعد ، وهذا حقي لاني دافعت عن وتم إصابتي".وأضاف "نشكر الذين استبعدونا من الانتخابات، ولو ارادوا اجراء فحص على المرشحين فان 80 بالمئة منهم يجب استبعادهم"، مشيرا الى "اننا قاتلنا ولم نساوم او نسرق بل دافعنا عن العراق ومحافظتنا ولم نسكن فنادق او دبي".واختتم حديثه بالقول "لا يشرفني ان اكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة".