شاهد بالفيديو عملية اعتقال شبكة التمويل الرئيسية لكيان داعش

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "هذه العملية جاءت استكمالاً لعملية نوعية نفذها عام 2023 في استهدفت إحدى الشبكات التابعة للكيان الإرهابي ومسؤولة عن تمويل خلاياه".وذكر انه "تم تنفيذ عملية الاعتقال في عدد من دول غرب إفريقيا بعد رصد تحركات وخطوط تواصل بين هذه الشبكة وشبكات أخرى داخل وخارجه لغرض دعم الهيكل المالي لداعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف دولاً أوربية ومصالح العراق في الخارج".