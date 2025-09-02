شبكة تدر أكثر من 300 مليون دولار.. الخزانة الامريكية: طهران تهرب النفط تحت ستار عراقي

وأوضحت في بيان نشر على موقعها اليوم الثلاثاء أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على رجل أعمال بارز وشبكته من الشركات والسفن التي تُهرّب النفط الإيراني تحت النفط العراقي لتجنب العقوبات الأميركية".كما أضافت أن تلك الشبكة تُدرّ أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لطهران.كذلك، أشارت الوزارة إلى أن اتخذت اليوم إجراءات حاسمة لوقف تدفق الإيرادات إلى النظام الإيراني نتيجة لسلوكه المدمر والمزعزع للاستقرار في والشرق الأوسط وحول العالم.ومن بين الجهات الخاضعة للعقوبات اليوم شبكة من الشركات والسفن يقودها رجل الأعمال وليد ، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسانت كيتس ونيفيس، بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت ستار النفط العراقي.