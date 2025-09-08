إغلاق المجال الجوي في إسرائيل إثر إطلاق طائرة مسيرة من اليمن

وقالت القوات اليمنية في بيان إن "سِلاح الجَوِّ المُسيَّرُ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليَمنيَّةِ نَفَّذَ ولليومِ الثاني على التوالي عَمَليَّةً عَسكريَّةً نوعيَّةً بثلاثِ طّائِراتٍ مُسيَّرَةٍ استَهدَفَتْ مطارَ اللِّدِّ في ومطارَ رامونَ في أُمِّ الرَّشراشِ وهدفًا حسّاسًا في ديمونةَ بفلسطينَ المحتلَّةِ، وقد حقَّقَتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".وأضافت "تبارك القوّاتُ المُسلَّحَةُ اليَمنيَّةُ العمليّاتِ الجهاديَّةَ المباركةَ في القدسِ وغزَّةَ والتي أكَّدَتْ حيويَّةَ الشعبِ الفلسطينيِّ وقدرةَ شبابِه على تنفيذِ عمليّاتٍ نوعيَّةٍ، كما أظهرتْ هشاشةَ الإجراءاتِ الأمنيَّةِ للعدوِّ مهما تشدَّدَ فيها"، مؤكدةً "مستمرُّونَ في إسنادِكم والوقوفِ إلى جانبِكم حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم".من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد "هدفا جويا تسلل من منطقة والحدث لا يزال مستمرا، وصفارات الإنذار دوت في مناطق البحر الميت والضفة الغربية بعد رصد تسلل مسيرة معادية".وأضاف "نطلب من السكان الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية"، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بغلق "المجال الجوي في تحسبا لتمكن المسيرة من ضرب المطار".