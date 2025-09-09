الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية بمنزل "خليل الحية" بالدوحة (فيديو)

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قيادي في حماس، بأن وفد الحركة بقيادة في قد نجا من الضربة "الإسرائيلية".وأكد مسؤول "إسرائيلي" رفيع لقناة 12 العبرية أن مقاتلات "إسرائيلية" قامت بتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات بارزة من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.وأضاف التقرير العبري "كان الهدف من العملية التي نفذها الإسرائيلي تفجير مقر حركة حماس، ولم يُعرف بعد مصير المستهدفين".وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان في سماء حي كتارا.فيما دعت السفارة الامريكية في المواطنين الأمريكيين إلى عدم الخروج من أماكنهم والبقاء في مواقعهم الحالية، وذلك في أعقاب التطورات الأمنية الجارية في المدينة.