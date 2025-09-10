الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540177-638930918089289388.jpeg
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
ترندات
السومرية نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن حريقا ضخما اندلع في عدد من محال بيع الأدوات الاحتياطية قرب مجمع المشن وسط العاصمة.
2025-09-10 | 04:52
2025-09-10T04:52:56+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/zswr1b5vq86vjl83dwttca?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d540177%26topic%3d%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%81%d9%86+%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9%2c%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=552c7b1e-c74e-4242-8767-6227439aae4c&InitAdsBeforePlayer=1
اندلاع حريق ضخم قرب مجمع "المشن" في الكرادة وسط بغداد
736 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أفاد مصدر أمني في
بغداد
، اليوم الأربعاء، بأن حريقا ضخما اندلع في عدد من محال بيع الأدوات الاحتياطية قرب مجمع المشن وسط العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في عدد من محال بيع الأدوات الاحتياطية للسيارات قرب كراد 2000 في مجمع المشن بمنطقة
الكرادة
وسط بغداد
".
وأضاف المصدر، أن "الحريق لم يسفر لغاية الان عن سقوط ضحايا وانما اقتصر على الأضرار المادية لمحتويات المحال".
أمن
ترندات
حريق
مجمع المشن
كراج 2000
الكرادة
السومرية نيوز
منطقة الكرادة
سومرية نيوز
وسط بغداد
السومرية
بغداد
يارا
