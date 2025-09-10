وذكر المصدر لـ ، أن "مشادة كلامية وقعت بين سيدتين على قرب تطورت إلى استخدام الحجارة، بعد أن قام احد الأشخاص يقود عجلة (صفراء اللون) بكسر مساره والانحدار نحو عجلة إحدى السيدات (حمراء اللون)".وبين، أن "الحادثة تطورت إلى تبادل الضرب واستخدام الحجارة، بين المرأة التي كانت تقود العجلة الحمراء وأخرى كانت مع صاحب العجلة الصفراء".وأضاف المصدر، إلى أنه "الحادث ناتج عن خلاف مروري لا أكثر، وقد غادرت السيدتان موقع الحادث بعد فض الاشتباك من قبل المارة، دون تسجيل أي دعوى في مراكز الشرطة".