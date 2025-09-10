من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس

وقال الصحفي السعودي إن طائرات الإسرائيلي مرت عبر أجواء والعراق ثم مياه .والثلاثاء، قالت "القناة 14" العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي اخترق أجواء وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة القطرية لاستهداف قادة حماس.وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في .وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة " " العبرية أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى.وردا على ذلك، أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أن ما يتم تداوله حول مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء المملكة لضرب أهداف داخل ، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب.وأكد المصدر على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشائعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.