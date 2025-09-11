وقال الشمري في كلمة له لعدد من وسائل الإعلام في بينها ، "حققنا الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة بالعراق".وأضاف الوزير، أن "الوزارة سجلت انخفاضا في جرائم الدكة العشائرية وهناك إجراءات حازمة لملاحقة مرتكبيها".وتابع ، أن "محافظة حققت تقدماً في تسجيل الأسلحة غير المرخصة".